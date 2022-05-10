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В Новосибирске загорелся частный дом в Заельцовском районе

Фото В Новосибирске загорелся частный дом в Заельцовском районе
Фото В Новосибирске загорелся частный дом в Заельцовском районе

Фото из паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В ночь на 10 мая в Заельцовском районе Новосибирска загорелся частный дом, огонь перекинулся на несколько соседних строений.

В ночь на вторник, 10 мая, в Новосибирске загорелся частный дом в Заельцовском районе. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», возгорание произошло на Катунской улице примерно в 01:00.

По словам очевидца, огонь повредил четыре соседних строения, информации о пострадавших и погибших нет. Подробности, в том числе причина пожара, устанавливаются.

Напомним, что ещё один частный дом минувшей ночью загорелся в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Грибоедова. Огонь полностью охватил строение, произошло обрушение кровли.

Жил ли там кто-то, неизвестно. По словам горожан, дом выглядел заброшенным.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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