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Житель Новосибирска снял салют на День Победы с квадрокоптера

Фото Житель Новосибирска снял салют на День Победы с квадрокоптера
Фото Житель Новосибирска снял салют на День Победы с квадрокоптера

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; видео: Станислав Ражев

Впечатляющую запись праздничного салюта, прогремевшего в Новосибирске 9 мая, сделал с помощью квадрокоптера местный житель Станислав Ражев.

Празднование 9 Мая в Новосибирске накануне завершилось салютом — из артиллерийских орудий на Михайловской набережной были выпущены в небо десятки залпов. А за театром оперы и балета и ещё в нескольких местах прогремели фейерверки.

Горожанин Станислав Ражев снял пиротехническое шоу с помощью квадрокоптера. Видео мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте», где оно впоследствии появилось в группе «АСТ-54» и набрало более 115 тысяч просмотров.

Пользователей ролик Ражева привёл в восторг, они высоко оценили умение мужчины проводить съёмки.

«Красиво! Давайте так же красиво любить город, Россию и близких!», «Спасибо за видео! Очень красиво!», «Потрясающее видео!», «Нет слов! Очень красиво!!! Огромное спасибо автору!», — написали подписчики.

Напомним, что по случаю Дня Победы в Новосибирске прогремели в общей сложности семь салютов. Праздник в городе отмечался в полном формате впервые 2019 года.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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9 мая
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