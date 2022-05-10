Житель Новосибирска снял салют на День Победы с квадрокоптера

Впечатляющую запись праздничного салюта, прогремевшего в Новосибирске 9 мая, сделал с помощью квадрокоптера местный житель Станислав Ражев.

Празднование 9 Мая в Новосибирске накануне завершилось салютом — из артиллерийских орудий на Михайловской набережной были выпущены в небо десятки залпов. А за театром оперы и балета и ещё в нескольких местах прогремели фейерверки.

Горожанин Станислав Ражев снял пиротехническое шоу с помощью квадрокоптера. Видео мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте», где оно впоследствии появилось в группе «АСТ-54» и набрало более 115 тысяч просмотров.

Пользователей ролик Ражева привёл в восторг, они высоко оценили умение мужчины проводить съёмки.

«Красиво! Давайте так же красиво любить город, Россию и близких!», «Спасибо за видео! Очень красиво!», «Потрясающее видео!», «Нет слов! Очень красиво!!! Огромное спасибо автору!», — написали подписчики.

Напомним, что по случаю Дня Победы в Новосибирске прогремели в общей сложности семь салютов. Праздник в городе отмечался в полном формате впервые 2019 года.