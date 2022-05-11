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Сбежавший в Мариуполь из Новосибирска участник смертельного избиения выслушал обвинение

Фото Сбежавший в Мариуполь из Новосибирска участник смертельного избиения выслушал обвинение
Фото Сбежавший в Мариуполь из Новосибирска участник смертельного избиения выслушал обвинение

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирском районном суде приступили к рассмотрению по существу уголовного дела Артёма П., который избил знакомого, а после 10 лет скрывался от правосудия в Мариуполе. Сбежавший на Украину выслушал обвинительное заключение.

Правосудие Артёма П. настигло спустя 11 лет. Избил коллектора мужчина ещё в 2011 году, а в суд его дело ушло только в апреле 2022-го. Задержали подозреваемого, когда он решил вновь приехать на родину из Мариуполя.

Чтобы не сбежал вновь, мужчину заключили под стражу на время процесса в СИЗО-1. Там мужчина пробудет ближайшие полгода, а на первом заседании подсудимый выслушал обвинительное заключение.

"Оглашено обвинительное заключение. Допрошена потерпевшая (родственница погибшего). Установлен порядок исследования доказательств обвинения",

– сообщили Сиб.фм в Новосибирском районном суде.

В дальнейшем продолжится допрос свидетелей – тех, кто видел это смертельное избиение. Следующее заседание назначено на 31 мая. Скрывавшемуся на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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