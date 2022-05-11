Директор приюта для животных "Надежда" под Новосибирском присвоил 93 тысячи рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском экс-руководителя приюта для животных приговорили к 2 годам лишения свободы за хищение 93 тысяч рублей.

В Бердске суд приговорил бывшего директора приюта для животных к лишению свободы условно за присвоение муниципальных денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В мае 2022 году бывшему директору приюта для животных под Новосибирском вынесли приговор за хищение 93 тысяч рублей. Суд установил, что Дмитрий Ильченко, будучи руководителем муниципального приюта для бездомных животных «Надежда» в городе Бердске, весной 2019 года провел незаконную сделку с ИП.

Руководитель муниципального приюта договорился с предпринимателем об оказании учреждению услуг по ремонту компьютеров и восстановлению системы видеонаблюдения и перечислил 93 тысячи рублей на счет ИП. При этом договор между приютом и ИП заключен не был.

Затем директор приюта расторг договоренность с ИП и попросил его вернуть деньги наличными. Полученные средства он присвоил себе. Тем самым обвиняемый причинил материальный ущерб муниципальному образованию – городу Бердску Новосибирской области.

В суде мужчина полностью признал свою вину и добровольно возместил причиненный преступлением ущерб.

Суд приговорил его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Экс-директор приюта получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

К слову, осенью 2021 года Бердский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру бердского приюта для животных. Женщину обвинили в хищение более 1 миллиона рублей из зарплатного фонда муниципального учреждения.