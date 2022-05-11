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общество

Директор приюта для животных "Надежда" под Новосибирском присвоил 93 тысячи рублей

Фото Директор приюта для животных "Надежда" под Новосибирском присвоил 93 тысячи рублей
Фото Директор приюта для животных "Надежда" под Новосибирском присвоил 93 тысячи рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском экс-руководителя приюта для животных приговорили к 2 годам лишения свободы за хищение 93 тысяч рублей.

В Бердске суд приговорил бывшего директора приюта для животных к лишению свободы условно за присвоение муниципальных денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В мае 2022 году бывшему директору приюта для животных под Новосибирском вынесли приговор за хищение 93 тысяч рублей. Суд установил, что Дмитрий Ильченко, будучи руководителем муниципального приюта для бездомных животных «Надежда» в городе Бердске, весной 2019 года провел незаконную сделку с ИП.

Руководитель муниципального приюта договорился с предпринимателем об оказании учреждению услуг по ремонту компьютеров и восстановлению системы видеонаблюдения и перечислил 93 тысячи рублей на счет ИП. При этом договор между приютом и ИП заключен не был.

Затем директор приюта расторг договоренность с ИП и попросил его вернуть деньги наличными. Полученные средства он присвоил себе. Тем самым обвиняемый причинил материальный ущерб муниципальному образованию – городу Бердску Новосибирской области.

В суде мужчина полностью признал свою вину и добровольно возместил причиненный преступлением ущерб.

Суд приговорил его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Экс-директор приюта получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

К слову, осенью 2021 года Бердский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру бердского приюта для животных. Женщину обвинили в хищение более 1 миллиона рублей из зарплатного фонда муниципального учреждения.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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