До 15 июля 2 тысячи призывников из Новосибирской области отправятся на военную службу

Фото Минобороны России

Армию России пополнят 2 тысячи призывников из Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжается весенняя призывная компания. Призывные комиссии будут работать до 15 июля.

Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования вооруженных сил личным составом. Срок военной службы по призыву в российской армии с 2008 года составляет 12 месяцев.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации , Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» и указом губернатора в 2022 году весенний призыв в Новосибирской области начался с 1 апреля и продолжится до 15 июля. Призывная комиссия начала работу 1 апреля, а отправки призывников для прохождения службы планируются ориентировочно во второй половине мая.

Сейчас призывники проходят медосвидетельствование и призывную комиссию.

Первые новобранцы отправятся в войска 25 мая. 15 человек в ходе весеннего призывы отправятся в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации, 15 человек попадут в научные роты и подразделения военного инновационного технополиса «ЭРА».

Всего в ходе весеннего призыва военным комиссариатом Новосибирской области в войска будет направлено около 2 тысяч человек. Они будут проходить военную службу во всех военных округах страны.

Ранее Сиб.фм писал, что мобильный пункт отбора на военную службу открылся в Первомайском сквере Новосибирска.