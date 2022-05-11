Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Голубые яйца неизвестной птицы нашла в лесу жительница Новосибирска

Фото Голубые яйца неизвестной птицы нашла в лесу жительница Новосибирска
Фото Голубые яйца неизвестной птицы нашла в лесу жительница Новосибирска

Фото Светланы Бормотовой

Грибники Новосибирской области гадают: яйца какой птицы нашла Светлана Бормотова, отправившись за сморчками под Искитимом.

Ещё в начале мая новосибирские грибники открыли сезон. Сейчас в соцсетях любители тихой охоты хвастаются вёдрами собранных сморчков. Эти грибы в больших количествах находят в районе Марусино и станции Мочище.

Сморчков грибники стали находить ещё больше в минувшие майские выходные. Жительница Новосибирска Светлана Бормотова тоже отправилась на тихую охоту. Много сморчковой шапочки ей удалось обнаружить в районе Искитима.

"Путём проб нашли лесочек со склонами, черёмухой, осинами, и пошли на разведку. Лесочек был не далеко от дороги, которая ведёт в посёлок Елбаши", – рассказала Сиб.фм Светлана Бормотова.

Однако, набрав ведро сморчков, Светлана наткнулась и ещё на одну неожиданную находку. Буквально под ногами оказалось гнездо с голубыми яйцами.

"Нашли много грибов, и на одном из склонов обнаружили это гнездышко. Оно было спрятано среди молодых осин, на земле, под ветками",

– поделилась Светлана.

Грибницу поразил ярко-голубой цвет яиц, и Светлана разместила фотографию в группе "Грибы и грибные места Новосибирска". Большинство из участников склонились к мысли, что это дрозд. Споры разразились на тему того, дрозд-белобровик или дрозд-рябинник?

У первого более голубые яйца, а у второго – ближе к зелёному, но вот гнёзда обычно оба вида вьют высоко, и, возможно, это упало. Светлана Бормотова постаралась не навредить будущим птенцам и не стала трогать яйца.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129312
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51033
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34207
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
33745
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33076
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
29402
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29057
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн