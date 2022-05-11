Голубые яйца неизвестной птицы нашла в лесу жительница Новосибирска

Фото Светланы Бормотовой

Грибники Новосибирской области гадают: яйца какой птицы нашла Светлана Бормотова, отправившись за сморчками под Искитимом.

Ещё в начале мая новосибирские грибники открыли сезон. Сейчас в соцсетях любители тихой охоты хвастаются вёдрами собранных сморчков. Эти грибы в больших количествах находят в районе Марусино и станции Мочище.

Сморчков грибники стали находить ещё больше в минувшие майские выходные. Жительница Новосибирска Светлана Бормотова тоже отправилась на тихую охоту. Много сморчковой шапочки ей удалось обнаружить в районе Искитима.

"Путём проб нашли лесочек со склонами, черёмухой, осинами, и пошли на разведку. Лесочек был не далеко от дороги, которая ведёт в посёлок Елбаши", – рассказала Сиб.фм Светлана Бормотова.

Однако, набрав ведро сморчков, Светлана наткнулась и ещё на одну неожиданную находку. Буквально под ногами оказалось гнездо с голубыми яйцами.

"Нашли много грибов, и на одном из склонов обнаружили это гнездышко. Оно было спрятано среди молодых осин, на земле, под ветками",

– поделилась Светлана.

Грибницу поразил ярко-голубой цвет яиц, и Светлана разместила фотографию в группе "Грибы и грибные места Новосибирска". Большинство из участников склонились к мысли, что это дрозд. Споры разразились на тему того, дрозд-белобровик или дрозд-рябинник?

У первого более голубые яйца, а у второго – ближе к зелёному, но вот гнёзда обычно оба вида вьют высоко, и, возможно, это упало. Светлана Бормотова постаралась не навредить будущим птенцам и не стала трогать яйца.