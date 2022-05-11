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Новосибирская область стала четвёртым лидером проектного финансирования строительства

Фото Новосибирская область стала четвёртым лидером проектного финансирования строительства
Фото Новосибирская область стала четвёртым лидером проектного финансирования строительства

Фото Максима Николаева

Независимый аналитик Сергей Николаев объяснил, как Новосибирская область стала четвёртой среди лидеров по переходу на проектное финансирование.

По данным Центрального банка России на 1 марта 2022 года, застройщики Новосибирской области перечислили с «раскрытых» счетов эскроу 59 миллиардов 655 миллионов рублей. Этот показатель позволил занять четвёртую строчку в списке лидеров по переходу на проектное финансирование.

Как отметил Сергей Николаев, первое место с показателем в 320 миллиардов рублей заняла Москва, на второй позиции оказалась Московская область — 94,5 миллиарда рублей, а замкнула тройку лидеров Свердловская область — её показатель был равен 65,4 миллиардам рублей.

Также аналитик рынка недвижимости уточнил, что в общем объёме всех раскрытых счетов эскроу в СФО доля Новосибирской области равна ровно 50%. На следующей строчке расположился Красноярский край с показателем 21,88 миллиарда рублей, а третье место занял Алтайский край — 17 миллиардов рублей.

Эксперт Николаев пояснил: раскрытие счетов эскроу — финальная стадия всего процесса проектного финансирования, которая возможна только в случае успешного завершения объекта. Поэтому лидерство в этом показателе в масштабах всей страны говорит сразу о нескольких факторах:

  • высокие объёмы индустриального жилищного строительства в области;
  • более высокие темпы перехода на проектное финансирование по сравнению с другими регионами РФ;
  • эффективность этого формата привлечения средств дольщиков.

Также Сергей Николаев отметил: за время действия закона через систему проектного финансирования приобрели и оформили в собственность свыше 19 тысяч квартир в новостройках Новосибирска. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что переход региона на проектное финансирование в целом состоялся.

Напомним, в апреле независимый аналитик рассказал, как обстоит ситуация на рынке недвижимости в городе, и какие перспективы доступны для покупателей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
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