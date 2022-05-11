Отопительный сезон в Новосибирске официально завершился 11 мая 

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Батареи в многоэтажках Новосибирска начнут остывать уже сегодня, 11 мая.

Ещё перед Днём Победы на подъездах домов по улице Даргомыжского появились объявления об отключении отопления 11 мая.

"Отключение отопления начнётся 11 мая в связи с ранее подписанным мэром Новосибирска постановлением об окончании отопительного сезона от 5 мая",

– сказано в объявлениях.

И действительно, многие жильцы уже с утра заметили, что батареи стали холоднее. Как объясняют коммунальщики, отключение произойдёт поэтапно, и ещё пару дней батареи будут постепенно остывать.

Напомним, вопрос об отключении отопления встал ещё 4 мая, после того как некоторые новосибирцы начали жаловаться на жару в квартирах. На следующий день и было принято об окончании отопительного сезона в Новосибирске, в области этот вопрос решат сегодня, 11 мая.

«В новосибирском Купино принято решение о завершении централизованного отопления. В остальных населенных пунктах региона аналогичные решения местные администрации примут после 11 мая», – комментировал ситуацию ранее министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.