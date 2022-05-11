Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетил Новосибирск

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Первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибыл в Новосибирск с официальным визитом.

Турчак принял участие в заседании регионального штаба по газификации региона и осмотрел некоторые социальные и культурные объекты Новосибирской области. Об этом сообщили в ЕР.

Андрей Турчак прилетел в Новосибирск 11 мая. Он ознакомился с программой газификации населенных пунктов в Новосибирской области и принял участие в подключении к газу дома на станции Мочище.

«Компания «Газпром», по поручению президента Владимира Путина, по инициативе ЕР реализует масштабный проект, в рамках которого порядка двух миллионов домовладений по всей стране должны быть догазифицированы. Более 62 тысяч домовладений должны быть по этой программе догазифицированы в Новосибирской области и у меня нет никаких сомнений, что эта программа будет реализована», — заявил Турчак.

Первый вице-спикер Совета Федерации отметил эффективную работу по газификации региона губернатора Андрея Травникова.

Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, в администрации станции Мочище прошло заседание регионального штаба по газификации НСО, в ходе которого обсуждались вопросы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года.

В сопровождении главы региона Андрея Травникова, сенатора Александра Карелина и председателя Заксобрания НСО Андрея Шимкива, Турчак посетил НОВАТ, осмотрел отремонтированные балетные классы, и планирует посетить Форум секретарей местных отделений партии «Единая Россия».