Фото министерства обороны России в "ВК"

В майские праздники у российской армии на Украине был целый ряд важных задач: с украинской стороны ожидались провокации.

Для ликвидации скопления военной техники российские войска использовали ракетные установки и артиллерию. Так, благодаря точечным ударам были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ и сотня националистов. Сейчас основные бои идут в воздушном пространстве.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, – сообщил официальный представитель Минобороны России. — Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области".

Основные события спецоперации разворачивались над островом Змеиный. Киевский режим запустил в воздух летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», планируя скомпрометировать российские войска. Однако акцию Вооружённые Силы РФ предотвратили.

"Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне, острова Змеиный,

– объяснили в министерстве обороны РФ. — Кроме того, российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов".

Как рассказали в военном ведомстве, киевский режим потерял значительную часть авиации в бессмысленной попытке провести провокацию: в районе Змеиного острова сбиты три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Также уничтожены 10 вертолётов Воздушных сил Украины: в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 украинская сторона потеряла на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.