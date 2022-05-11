Рыжая-полосатая: кошка Алиса стала участницей «Главного котика Новосибирска»

Фото предоставлены участниками проекта «Главный котик Новосибирска»

В списке участников фотоконкурса «Главный котик Новосибирска» появилась мечтательница Алиса.

Продолжается второй месяц традиционного фотоконкурса Сиб.фм «Главный котик Новосибирска». Количество участников скоро начнёт приближаться к 250. На этой неделе к соревнованию присоединилась пушистая красавица по имени Алиса.

Новая участница сразу запоминается ярко-рыжей шёрсткой и большими глазами цвета травы. Видимо, Алиса — истинная леди и питает слабость не только к вкусностям, но и украшениям: такой вывод можно сделать по её примечательному ошейнику со звонким колокольчиком.

Хвостатая конкурсантка не коренная жительница Новосибирска: в столицу Сибири хозяева доставили её из самого большого субъекта России — Якутии.

Алиса из тех кошек, что любят гулять сами по себе, но семья не отпускает её далеко одну.

Рыжая красавица — натура мечтательная, и сейчас её главное желание — победа в конкурсе.

Проголосовать «сердцем» за питомца, достойного звания «Главный котик Новосибирска», можно на специальном сайте. До 13 мая продолжается голосование за лидера недели, а имя главного победителя, которому подарят годовой запас корма от партнёра проекта «ПроРацион», станет известно летом.

Все котики, которым удаётся лидировать по результатам недели, получат сертификаты в интернет-магазин зоотоваров «Гав-Гав Маркет». Доставка из него осуществляется во все районы Новосибирска, что делает заботу о любимых питомцах проще и приятнее.

В первую неделю мая финалисткой стала пушистая трюкачка Соня, которая умеет подавать лапку и даже читать по глазам.