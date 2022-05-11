Цветотерапия: одуванчики, тюльпаны и маки расцвели в Новосибирске - 10 сочных фото

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Яркие летние цвета настойчиво вытесняют с улиц и газонов Новосибирска зимнюю серость. Уже зацвела черёмуха, дурманя сладковатым ароматом, а ярко-жёлтые одуванчики притягивают к себе ненасытных шмелей. Фотограф Сиб.фм прогулялся по центру города, чтобы запечатлеть сочные краски пробуждающейся природы.

Долгожданные плюсовые температуры установились в Новосибирске в начале мая. И хотя календарная весна в городе началась гораздо раньше, настоящее тепло пришло только сейчас. Вместе с ним — и традиционное пробуждение природы.

Под лучами майского солнца зацвела ароматная черёмуха, раскрылись бутоны огненно-красных тюльпанов.

Цветовое многообразие радует глаз. Тут — нежно-голубое, здесь — кристально-белое. А вот и сочно-жёлтое или фиолетовое.

Приходу яркой весны радуются не только горожане: насекомые тоже успевают насыщаться теплом. Мохнатый шмель, к примеру, был настолько увлечён знакомством с золотой шапкой одуванчика, что не замечал щелчков фотокамеры.





Напомним, ранее жительница Новосибирской области обнаружила в лесу голубые яйца неизвестной птицы.