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Длинные выходные ждут россиян с 12 июня 2022 года

Фото Длинные выходные ждут россиян с 12 июня 2022 года
Фото Длинные выходные ждут россиян с 12 июня 2022 года

Фото pixabay.com

В связи с празднованием Дня России 12 июня россиян вновь ждут длинные выходные. Подробности на Сиб.фм.

Майские праздники, когда можно было отдохнуть дольше обычного, завершились. Следующие длинные выходные будут в июне.

В связи с празднованием Дня России отдых продлится три дня: с 11 по 13 число включительно, следует из производственного календаря на 2022 год. Рабочая неделя будет четырёхдневной.

Далее длинные выходные будут только перед новогодними праздниками, с 4 по 6 ноября, в связи с Днём народного единства.

В Роструде подчёркивали, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Сотрудникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Напомним, подробно о тонкостях оплаты труда в праздники ранее рассказала юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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