Выборы губернатора Томской области пройдут 11 сентября

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Выборы губернатора Томской области состоятся в плановом режиме в единый день голосования.

Жители Томской области выберут губернатора региона 11 сентября. Об этом сообщили в ЦИУ России.

Накануне стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушел в отставку. При этом отставка не была внезапной. В последние полгода в Томской области о ней говорили все бизнес и политические элиты.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимира Мазура.

Выборы губернатора пройдут в плановом режиме в единый день голосования 11 сентября. В ЦИКе отметили, что у губернатора Томской области в этом году закончился срок полномочий. Сергей Жвачкин занимал пост главы региона с 2012 года.

Владимир Мазур, который сменил его на этом посту, известен своим образованием и крепкой семьей. Это отметил глава государства, который встретился с врио главы Томской области. Уроженец Томской области, Мазур окончил Томский госуниверситет, Российскую академию государственной службы при президенте России и защитил диссертацию на тему «Геополитический потенциал Западной Сибири в региональном развитии России».

Как пишет «КП в Томске», после службы в Вооруженных силах и СССР и окончания учебы занимал должности юриста и замдиректора на различных томских, московских и кемеровских предприятиях.

В 2004 году назначен на пост заместителя мэра Томска по информационной политике. Был главой городского комитета по связям с общественностью.

В 2007 году работал директором по распоряжению имуществом ОАО «Запсибгазпром». В феврале 2008 года – первым замгенерального компании по производству. С октября 2008 года по июль 2011-го являлся генеральным директор ОАО «Запсибгазпром».

С июля 2011 года по октябрь 2012-го занимал должность замгубернатора Тюменской области.

С 2012 по 2019 год был главой Тобольска Тюменской области.

С мая по декабрь 2019 года был заместителем губернатора Калужской области. С декабря 2019 года по июнь 2020 года был первым заместителем губернатора Калужской области.

С июня 2020 года работал замначальника управления президента России по внутренней политике.

Член партии «Единая Россия».