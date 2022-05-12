220 рекламных конструкций убрали с улиц Новосибирска в 2021 году

Фото: управление художественного облика города мэрии Новосибирска

В 2021 году в Новосибирске демонтировали 220 уличных рекламных конструкций, в 2022-м успели убрать уже 70, сообщил 12 мая начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов.

12 мая в ходе аппаратного совещания с мэром Новосибирска Анатолием Локтем обсуждались промежуточные итоги борьбы с рекламными уличными конструкциями.

По словам начальника управления художественного облика города мэрии Олега Хорошунова, за последние 1,5 года с гостевых маршрутов, прилегающих территорий и главных магистралей и площадей убрали 270 лишних конструкций: 220 в 2021 году и 70 в 2022-м.

«Первое, с чего мы начали, — это так называемые матрёшки, когда под конструкцией крупного формата размещают несколько конструкций поменьше. Нормативно от этого нам удалось защититься. Уверенно двигаемся в этом направлении и будем уходить от подобных решений несмотря на предложения их вернуть», — отметил Хорошунов.

Важный пласт работы — ликвидация рекламных конструкций у знаковых зданий. Например, у театра «Глобус» они портили вид. Рекламный щит на пересечении Красного проспекта с Октябрьской магистралью стоял практически вплотную к зданию, перекрывая его. После демонтажа картина изменилась.

Особое внимание было уделено Вокзальной магистрали. Там убрали 60 % от всего объёма рекламы, уточнил глава управления художественного облика города мэрии.

Решить вопрос с демонтажом рекламы также успешно удалось на площади Калинина и в ряде других локаций.

Напомним, что борьба с лишней рекламой началась в Новосибирске в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который город должен был принять в 2023 году.

Мэр Локоть неоднократно говорил, что заполнившие улицы рекламные конструкции уродуют облик города.

И хотя хоккейное первенство в столице Сибири в итоге не состоится, работа по очистке улиц от рекламы будет продолжена.