Астрофотограф из Новосибирска сделал фотографии туманностей в созвездии Лебедя

Фото со страницы Алексея Полякова ВКонтакте

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал кадры с туманностями в созвездии Лебедя.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел комплекс туманностей, образовавшихся в созвездии Лебедя. На фотографиях получилось зафиксировать туманности «Северная Америка» и «Пеликан». Снимки фотограф опубликовал на своей странице ВКонтакте 12 мая.

Как уточнил Алексей Поляков, фотографии были сделаны с использованием сразу нескольких аппаратов: ASi1600MM-C+AstrodonHa — Samyang135mm и Ньютон 275/910мм.

Фотограф отметил, что заснять туманности получилось на территории Алтайского края.

«Съездили в Алтайский край поснимать звёзды, поскольку он нашего, домашнего, неба звёзд не допросишься!», —

написал он на своей странице.

Вместе с фотографиями туманностей Алексей Поляков показал и свою рабочую технику, опубликовав снимок Ньютон 275/910мм.

«Трудовая пчела, фотонный пылесос», — отметил он.

В апреле Алексей Поляков показал яркие кадры, на которых поймал уникальное природное явление — северное сияние розового цвета.