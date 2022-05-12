Астрофотограф из Новосибирска сделал фотографии туманностей в созвездии Лебедя

Фото со страницы Алексея Полякова ВКонтакте
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал кадры с туманностями в созвездии Лебедя.
Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел комплекс туманностей, образовавшихся в созвездии Лебедя. На фотографиях получилось зафиксировать туманности «Северная Америка» и «Пеликан». Снимки фотограф опубликовал на своей странице ВКонтакте 12 мая.
Как уточнил Алексей Поляков, фотографии были сделаны с использованием сразу нескольких аппаратов: ASi1600MM-C+AstrodonHa — Samyang135mm и Ньютон 275/910мм.
Фотограф отметил, что заснять туманности получилось на территории Алтайского края.
«Съездили в Алтайский край поснимать звёзды, поскольку он нашего, домашнего, неба звёзд не допросишься!», —
написал он на своей странице.
Вместе с фотографиями туманностей Алексей Поляков показал и свою рабочую технику, опубликовав снимок Ньютон 275/910мм.
«Трудовая пчела, фотонный пылесос», — отметил он.
В апреле Алексей Поляков показал яркие кадры, на которых поймал уникальное природное явление — северное сияние розового цвета.
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