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Длинные выходные в июне 2022 года: полный график нерабочих дней в производственном календаре Минтруда

Фото Длинные выходные в июне 2022 года: полный график нерабочих дней в производственном календаре Минтруда
Фото Длинные выходные в июне 2022 года: полный график нерабочих дней в производственном календаре Минтруда

Фото: pixabay.com

Майские каникулы россиян подошли к концу. Следующие продолжительные выходные будут только в июне. Как россияне будут отдыхать в первом месяце лета – в нашем материале.

Согласно производственному календарю на 2022 год, в июне будет 21 рабочий и 9 выходных дней. На первый месяц лета приходится праздник – День России, который состоится 12 июня. Дата празднования была выбрана потому, что в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому нерабочим, праздничным выходным по закону также будет следующий день, то есть понедельник, 13 июня.

Фото Длинные выходные в июне 2022 года: полный график нерабочих дней в производственном календаре Минтруда 2

Таким образом, россияне будут отдыхать три дня:

11 июня, суббота — календарный выходной;

12 июня, воскресенье — календарный выходной, праздник День России;

13 июня, понедельник — перенесенный праздничный выходной.

Фото Длинные выходные в июне 2022 года: полный график нерабочих дней в производственном календаре Минтруда 3

Последним рабочим днем перед праздником будет пятница, 10 июня. Однако он не будет сокращенным рабочим днем, так как торжеству предшествует 11 июня, и он выпадает на субботу.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что 900 детей с ОВЗ отдохнут летом в оздоровительных лагерях Новосибирской области. Путёвки на двоих не дороже 100 тысяч рублей, а также как вернуть деньги за авиабилет в случае отмены рейса.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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