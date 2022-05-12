В Новосибирске два человека попали в реанимацию после укуса клеща

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Двое пациентов Городской инфекционной клинической больницы № 1 в Новосибирске находятся в реанимации после укуса клеща, сообщила 12 мая главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Состояние двоих пациентов с подтверждёнными клещевыми инфекциями в Новосибирске ухудшилось, в настоящее время они находятся в реанимационном отделении Городской инфекционной клинической больницы № 1, сообщила 12 мая главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Двое пациентов находятся в реанимации с тяжёлым течением клещевого риккетсиоза и тяжёлым течением клещевого энцефалита», — уточнила она в ходе пресс-конференции в TACC в четверг.

Клещевой риккетсиоз (КР) — острое заболевание, передающееся кровососущими членистоногими (насекомыми, клещами). Проявляется лихорадкой, первичным аффектом, увеличением региональных лимфатических узлов, розеолёзно-папулёзной сыпью.

В целом с различными подтверждёнными клещевыми инфекциями и на диагностике в связи с подозрением на них в медучреждении находятся 57 человек. Ни один от клещевого энцефалита (КЭ) не прививался, добавила специалист.

Вакцинация против КЭ является эффективным методом профилактики, подчеркнула Позднякова.

«Среди вакцинированных у нас не было пациентов, у которых инфекция протекала бы с поражением нервной системы и привела бы к смерти», — отметила врач.

Пройти вакцинацию от КЭ можно в течение всего года в поликлинике по месту жительства. Нужно поставить три прививки.

Привиться от клещевого боррелизоза нельзя, поскольку специальной вакцины нет. Причём не только в России, но и в мире.

Позднякова объяснила, что существуют только препараты для профилактики инфекции, и если начать их приём своевременно, можно полностью излечиться.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области ранее назвали районы, в которых клещи в этом году нападали на людей чаще всего.