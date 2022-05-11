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В Новосибирской области после укуса клеща госпитализированы 4 человека

Фото В Новосибирской области после укуса клеща госпитализированы 4 человека
Фото В Новосибирской области после укуса клеща госпитализированы 4 человека

Фото pixabay.com

Количество пациентов, госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит в Новосибирской области, выросло до четырёх, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 797 человек, четверо из которых были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю с 27 апреля по 3 мая наибольшее число укусов клещей на территории области было зарегистрировано в Искитимском (32), Новосибирском (29) и Тогучинском (25) районах, на территории Новосибирска — в Ленинском (20), Заельцовском (13) и Советском (8).

«Лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза 636 клещей, из них 4 клеща дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита и 65 клещей дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого боррелиоза», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Акарицидные обработки территорий летних оздоровительных лагерей, парков, кладбищ продолжаются.

Напомним, что ранее госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит в регионе было двое, а в число районов области, где было зарегистрировано больше всего укусов клещей, вместо Тогучинского района входил Мошковский.

Самый надёжный способ защиты от клеща — вакцинация, подчёркивают в Роспотребнадзоре. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Также по теме: «Бред и коматозные состояния»: врач из Новосибирска назвала симптомы клещевого энцефалита.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
Новосибирск
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