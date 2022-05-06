«Бред и коматозные состояния»: врач из Новосибирска назвала симптомы клещевого энцефалита

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Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова объяснила, какие признаки указывают на заражение клещевым энцефалитом, может ли это заболевание носить хронический характер, и кого отправляют на госпитализацию после укуса клеща.

Как заражаются клещевым энцефалитом?

По словам Татьяны Овсянниковой, внешний вид клеща не поможет узнать, инфицирован ли он вирусом энцефалита — определить это можно только после лабораторного исследования.

В популяции клещей носителями вируса являются около 15% особей, а переносчиками чаще всего оказываются самки. Чем дольше энцефалитный клещ находится на теле человека, тем больше вирусов попадает в организм, а значит, возрастают вероятность заражения и тяжесть заболевания.

Также клещевой энцефалит может попасть в организм человека через заражённые продукты — чаще всего это молоко.

Можно ли выявить заражение клещевым энцефалитом до начала болезни?

Инкубационный период длится до двух недель, иногда достигая и 30 дней. В случае попадания вируса через заражённые продукты это время сокращается до нескольких дней: обычно первые признаки проявляются в течение недели.

Медик отметила, что приблизительно в 15% случаев после непродолжительного инкубационного периода наблюдаются продромальные явления [Продромальный период — время заболевания между инкубационным периодом и болезнью. Его симптомы дают понять пациенту и врачу о начале болезни до проявления клинических признаков. — Прим. ред.], но они носят неспецифический характер, что осложняет предварительное диагностирование клещевого энцефалита.

К таким симптом относят слабость, утомляемость и боли в мышцах, что очень похоже на привычные проявления простудных заболеваний.

Какие симптомы указывают на заражение клещевым энцефалитом?

Татьяна Овсянникова рассказала, по каким признакам можно «опознать» клещевой энцефалит.

Как правило, на начальной стадии к ним относят различные варианты нарушения сна, а также чувство онемения кожи лица или туловища.

«Одним из частых признаков клещевого энцефалита являются различные варианты корешковых болей: другими словами, появляются ни с чем не связанные боли по ходу нервов, отходящих от спинного мозга — в руках, ногах, области плеч и других отделов. Уже на этом этапе возможны психические нарушения, когда абсолютно здоровый человек начинает вести себя необычно», —

дополнила врач.

После того, как вирус клещевого энцефалита попадает в кровь, его симптомы становятся более выраженными:

повышение температуры тела до 39-40 °C и выше;

озноб, жар, потливость;

сильнейшие головные боли;

ощущение ломоты в суставах рук и ног;

тошнота и многократная рвота;

боязнь света и боль в области глаз.

Доктор медицинских наук подчёркивает — начиная с 3-4 дня заболевание приобретает все черты поражения нервной системы:

многократные судороги;

ощущение двоения в глазах;

покалывание в области мышц и ощущение ползания мурашек;

ослабление движений конечностей, связанное с поражением нервов.

«В большинстве случаев сознание в первые дни заболевания сохранено, но окружающие видят, что больной человек безучастен к происходящему вокруг, немного заторможен и сонлив. Так как возбудитель клещевого энцефалита локализуется в нервной системе, на первый план во время развития заболевания выходят поражения головного мозга и периферических нервов — приглушенность сознания, бред, возможны коматозные состояния», —

дополнила Татьяна Овсянникова.

Острый период заражения клещевым энцефалитом можно определить по таким симптомам:

лицо, кожа шеи и тела приобретают красный оттенок;

глаза опухают и краснеют;

артериальное давление снижается;

сердцебиение становится редким, а на кардиограмме появляются изменения, говорящие о нарушении проводимости;

дыхание учащается, появляется одышка в состоянии покоя, иногда врачи регистрируют признаки развивающейся пневмонии;

язык обложен белым налётом;

появляется вздутие живота, многократная рвота, диарея.

«Наиболее характерными признаками клещевого энцефалита являются параличи мышц шеи, плеч и отдельных областей лица. Больной не в состоянии удерживать голову, его плечи опускаются, руки бессильно свисают вдоль туловища, а глаза закатываются вверх», —

добавила медик.

Может ли клещевой энцефалит быть хроническим?

Как пояснила главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», иногда заболевание сопровождается образованием спаек в головном мозге, где вирус может сохраняться длительное время и вызывать периодические обострения.

Хронический клещевой энцефалит развивается спустя 3-6 месяцев после острого заболевания. Он характеризуется стойкими парезами [Снижение силы мышц. — Прим. ред.], параличами и развитием эпилепсии.

Тем не менее, после перенесённого клещевого энцефалита у человека развивается стойкий и длительный иммунитет, и в случае следующего укуса клеща повторного развития заболевания не происходит.

Кого госпитализируют после укуса клеща?

Татьяна Овсянникова разъяснила: госпитализации подлежат все пациенты с подозрением на клещевой энцефалит, так как его лечение не проводится в амбулаторных условиях.

«Госпитализируют всех при наличии факта укуса клеща, эпидемиологического анамнеза, возможных результатов обследования переносчика — человек направляется в отделение неврологии или инфекционного стационара», —

объяснила доктор медицинских наук.

По словам Татьяны Овсянниковой, лечение проводится в зависимости от клинической формы, степени тяжести, течения и стадии заболевания. От этих же факторов зависит и длительность терапии.

«В качестве самостоятельной первой помощи можно обработать место укуса для профилактики нагноения. Также возможно введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в течение 72 часов после укуса, возможен и приём йодантипирина по схеме», — резюмировала медик.

2 мая двоих жителей Новосибирской области госпитализировали с подозрением на заражение клещевым энцефалитом. С начала эпидемического сезона в медицинские организации региона после укусов клещей обратились больше 400 жителей.