Движение по площади Будагова в Новосибирске ограничили до 1 июня

Фото Анастасии Захаровой / 2ГИС

Проезд по площади Будагова в Новосибирске будет закрыт для общественного транспорта до 1 июня 2022 года.

Движение общественного транспорта по площади Будагова в Новосибирске будет ограничено до 1 июня. Троллейбусы и автобусы будут объезжать участок по другим маршрутам. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

Так, троллейбус №13 поедет по улице Большевистской, затем через Южный спуск Октябрьского моста будет двигаться по улицам Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект. Дальнейший маршрут будет традиционным.

Троллейбус №36 будет двигаться по улицам Фрунзе, Красный проспект, площади имени Калинина и до конечной остановки.

Также до 1 июня будет скорректирован маршрут движения автобуса №11.

Маршрутка проедет по улицам Ипподромской и Кривощековской, после чего выйдет на Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова и Большевистскую. Оставшаяся часть маршрута останется неизменной.

Как ранее писал Сиб.фм, до начала лета будет закрыта проезжая часть нечётной стороны Ипподромской улицы и параллельный эстакаде сквозной проезд по площади Инженера Будагова с Большевистской на Красный проспект.

Схемы движения автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутного такси № 32 будут скорректированы. Следуя по направлению с Большевистской на Красный проспект, транспорт начнёт ходить по эстакаде на площади Будагова (в прямом направлении).