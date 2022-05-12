График отключения горячей воды в Новосибирске в мае-июне 2022: полный список с датами и адресами

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СГК уже опубликовала график гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске. Согласно данным, они начнутся 12 мая и продлятся до 23 июля. В материале Сиб.фм мы публикуем полный список районов, где отключат горячую воду.

«С 12 мая мы приступим к гидравлическим испытаниям — будем проверять трубы на плотность и прочность. Температура воды в трубах в период испытаний не превышает +40°С, поэтому не представляет опасности для человека. Однако, пешеходам и автомобилистам все же необходимо соблюдать меры предосторожности», — сказано в официальном телеграм-канале СГК.

В первую очередь горячую воду отключат по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 на Северном и Красногорском выходе и по зоне ТЭЦ-5 на магистрали Лежена-Фрунзе. Первые этапы отключений начнутся 12 мая и закончатся 24 мая.

12-24 мая (ТЭЦ-4)

Калининский район: ул. Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

12-24 мая (ТЭЦ-5)

Заельцовский район: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д.Ковальчук, Галущака.

Железнодорожный район: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

Центральный район: ул. Н.Островского, Писарева, Кольцова, Д.Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О.Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М.Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

Дзержинский район: ул. Н.Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

16-28 мая (ТЭЦ-3)

Ленинский и Кировский районы: ул. Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, ул. 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

24-31 мая (ТЭЦ-5)

Октябрьский район: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.

Первомайский район: ул. 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

2-13 июня (ТЭЦ-4)

Заельцовский район: ул. Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул.Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

3-15 июня (ТЭЦ-2)

Правый берег: ул. Серебренниковская, М. Горького – от Красного проспекта до Каменской, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала «Новосибирск — Главный», проспект Димитрова до пл. Кондратюка — в Центральном округе.

14-24 июня (ТЭЦ-2)

Левый берег: ул. Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

14 – 25 июня (ТЭЦ-5)

Дзержинский район: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.

16 – 24 июня (ТЭЦ-4)

Калининский район: 5−6 м-н — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская.

28 июня — 4 июля (ТЭЦ-2)

Ленинский район: ул. Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

5 – 16 июля (Кировская районная котельная, цех №1)

Кировский район: ул. Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж-к Матрешкин двор, Северный проезд.

23 мая (м-р ОбьГЭС): 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская,

5 – 15 июля (ТЭЦ-4)

Калининский район: ул. Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.

12 – 23 июля (ТЭЦ-5)

Октябрьский район: ул. Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й,2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Стофато, Добролюбова, Б.Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а,9б,9в, Покатная, Тополевая, тер. Военного городка.

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