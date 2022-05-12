ХК «Сибирь» подписал контракты с новыми защитником и вратарём

Фото из официального сообщества ХК «Сибирь» ВКонтакте

Хоккейная «Сибирь» расширила состав 26-летним вратарём Костиным и 24-летним защитником Чмыховым.

12 мая стало известно о появлении среди хоккеистов «Сибири» новых игроков. Клуб подписал контракты с двумя спортсменами: Денисом Костиным и Артёмом Чмыховым. Сообщения об этом появились в официальном сообществе ХК «Сибирь» ВКонтакте.

26-летний Денис Костин, воспитанник омского «Авангарда», займёт позицию вратаря. Дебют игрока произошёл в составе родного клуба в КХЛ в сезоне 2013/2014, после чего в 2018-м хоккеист перешёл в нижегородский «Торпедо», затем вернулся в «Авангард». После Денис Костин играл в составах «Ижсталь», «Дизель» и «Динамо», а в мае 2022 года подписал двухлетний контракт с командой Новосибирска.

Также «Сибирь» сообщила о пополнении в линии обороны: в команду в результате обмена на денежную компенсацию из ЦСКА перешёл 24-летний защитник Артём Чмыхов. В минувшем сезоне спортсмен играл за «Северсталь» и «Буран», а теперь выступит за новосибирскую команду.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ещё нескольких новых игроках, которые будут играть в составе «Сибири» в новом сезоне.