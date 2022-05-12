Клещи стали в 2 раза чаще нападать на жителей Новосибирской области в 2022 году

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В Новосибирской области в 2022 году жертвами нападения клещей стали 1911 человек, это в два раза больше, чем год назад.

Резкий рост случаев нападения клещей зафиксирован в Новосибирской области в 2022 году — с 886 до 1911 укусов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 12 мая заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

По её словам, увеличение случаев обращений жителей с жалобами на укусы клещей началось после майских праздников. Активности кровососов способствовала ранняя весна.

«Активность людей в майские праздники дает свой результат. Природа, праздники, погода и человеческий фактор», — объяснила Самойлова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на сегодняшний день с различными подтверждёнными клещевыми инфекциями и на диагностике в связи с подозрением на них в медучреждении находятся 57 человек. При этом ни один пациент не был привит.

«Двое пациентов находятся в реанимации с тяжёлым течением клещевого риккетсиоза и тяжёлым течением клещевого энцефалита», — уточнила в ходе пресс-конференции в TACC главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Напомним, за неделю с 27 апреля по 3 мая наибольшее число укусов клещей на территории области было зарегистрировано в Искитимском (32), Новосибирском (29) и Тогучинском (25) районах, на территории Новосибирска — в Ленинском (20), Заельцовском (13) и Советском (8).