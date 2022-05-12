Новосибирская компания «Купинское мороженое» впервые отправила свой товар в Киргизию

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В ООО «Купинское мороженое» расширили географию поставок, около 10 тонн продукции впервые отправили в Киргизию, рассказал коммерческий директор компании Константин Бусыгин.

ООО «Купинское мороженое» работает над расширением географии поставок, пробная партия продукции впервые ушла в Киргизию, сообщил коммерческий директор компании Константин Бусыгин.

«Мы отправили в Киргизию первую пробную партию общим весом порядка 10 тонн. Так как мы знакомим новый для нас рынок с нашим мороженым, то мы отправили 18 позиций из нашего ассортимента, это чуть более половины. Сейчас начинают уже продавать нашу продукцию, ждём обратную связь», — пояснил он.

В этом году у «Купинского мороженого» хорошие экспортные показатели, пишет BFM-Новосибирск. С января фабрика отгрузила зарубежным партнёрам 80 тонн продукции — больше, чем годом ранее.

«В 2022 году планируем увеличить экспорт в два раза», — отметил Бусыгин.

Напомним, что в начале года в Новосибирскую область впервые завезли радужную форель из Узбекистана.