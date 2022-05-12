«Перебрать 17 мусоровозов»: следователи выясняют, как на свалке в Новосибирске появился труп младенца

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На Гусинобродском мусорном полигоне в Новосибирске 6 мая нашли труп младенца: девочка была завёрнута в полотенце, а вокруг пакета лежали картофельные очистки. Сотрудники одной из самых крупных свалок Новосибирска такое видят впервые за 20 лет.

Сегодня, 12 мая, следователи СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ — «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Это произошло после того, как 6 мая был обнаружен труп новорождённой девочки на улице Профилактической.

Корреспондент Сиб.фм выяснил точную геолокацию местонахождения детского трупа и отправился по навигационным данным.

«От адреса улица Профилактическая,73 порядка 500 метров в северо-восточном направлении»,

- сказано в описании страшной находки.

Чтобы уточнить, как в эту зону свалки на Гусинобродском шоссе попал труп младенца, пытаемся попасть на полигон. Проникнуть на закрытую территорию посторонним нельзя: шлагбаум поднимают только для тех машин, у которых есть разрешение и пропуск на вывоз мусора.

Рабочие полигона неохотно идут на контакт: ждать приходится заместителя директора. Александр Демешов, услышав, что нас интересует не тема вывоза мусора, рассказал, как на Гусинобродской свалке были шокированы находкой.

«В моей практике впервые находят труп младенца, а я здесь 17 лет работаю,

- признался замдиректора Гусинобродского полигона Александр Демешов. — Обнаружили на разгрузочной площадке. Это было примерно с 8.00 до 9.00. Опросили всех сотрудников, которые в это время находились на полигоне».

Как рассказывает замруководителя полигона, за этот час прошло порядка 17 грузовых машин разного объёма, с разными механизмами утилизации. А самое главное: почти из всех районов правобережья.

«Даже за 20 минут в это время проходит машин 10. Но номера всех мусоровозов есть – мы передали их в Следственный комитет. С каждой машины была отобрана документация», — поясняет Александр Демешов.

Счастливый случай

На Гусинобродском полигоне этой находкой были шокированы. Сотрудники полигона не помнят, чтобы за последние 20 лет находили тела младенцев. Впрочем, подкинутые останки могли и вовсе не обнаружить – это дело случая.

«Когда сотрудники нашли тело, оно было в пакете и завёрнуто в полотенце. Так получилось, что сотрудник, который расставляет машины, проходил мимо, и пакет был как-то раскрыт. Он подошёл, отметил, что похоже на куклу, а присмотрелся, оказалось, ребёнок, - вспоминает замдиректора полигона. – Мы ничего не трогали и вызвали полицию. На вид: новорождённый».

Как считает Александр Демешов, тело младенца на свалку попало из частного сектора.

«Там в куче присутствовали и очистки картошки, и ветки, поэтому мусор, могу сказать, не с многоэтажного здания. Там у нас ходят пресс-машины – мусор в данном случае прессованный, — объясняет представитель полигона. – Единственное, можно сказать, что мусор везут с правого берега близлежащие районы».

Перебрать 17 грузовиков

Впрочем, частный сектор может быть и в Заельцовском, и в Первомайском районах. Сейчас следователям СКР предстоит отработать маршруты этих самых 17-ти грузовиков, узнать, какие из них побывали не в микрорайонах с высотками, а дальше – начать подворовый обход.

Работы много, но весной этого года криминалисты смогли буквально за несколько дней установить мать скелетированных младенцев в селе Шагалово, хотя для этого и пришлось взять образцы ДНК у всей деревни.

Но и помощь осведомлённых об обстоятельствах домашних родов в частном секторе следователям СКР лишней не будет. Свидетелей просят звонить в следственный отдел по Дзержинскому району на Кошурникова, 10. Также сообщить информацию можно по одному из телефонов: 8 (383) 203-57-39 или 8 (383) 208-24-14.

Есть ещё два варианта — связаться с ГУ МВД России по Новосибирской области и сообщить информацию по следующим номерам: 8 913 062-83-00, 8 913 948-22-81, 8 (383) 232-28-39.

Как показывает практика, раскрываются даже преступления 27-летней давности. В последние годы накопилось достаточное количество образцов для геномной экспертизы. А вот явка с повинной может существенно сократить срок тюремного заключения для матери, которую следователи рано или поздно всё равно найдут.