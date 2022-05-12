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Тело новорождённой девочки нашли на улице в Новосибирске

Фото Тело новорождённой девочки нашли на улице в Новосибирске
Фото Тело новорождённой девочки нашли на улице в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новорождённая девочка без признаков жизни была найдена на улице в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

6 мая 2022 года на Профилактической улице в Дзержинском районе Новосибирска был найден труп новорождённой девочки. В региональном управлении Следственного комитета по факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по ст. 106 — «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Разыскиваются причастные к смерти девочки. Всех, кто располагает информацией об этих лицах, просят обращаться в следственный отдел по Дзержинскому району на Кошурникова, 10. Сообщить информацию также можно по одному из телефонов: 8 (383) 203-57-39 или 8 (383) 208-24-14.

Есть ещё два варианта — связаться с ГУ МВД России по Новосибирской области и сообщить информацию по следующим номерам: 8 913 062-83-00, 8 913 948-22-81, 8 (383) 232-28-39.

Напомним, ранее в селе под Новосибирском обнаружили останки двоих младенцев. Была найдена женщина, подозреваемая в убийстве детей. Под стражу её не заключили.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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СК
Новосибирск
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