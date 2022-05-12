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Первый электронный пучок в ЦКП «СКИФ» в Кольцово планируют получить в 2022 году

Фото Первый электронный пучок в ЦКП «СКИФ» в Кольцово планируют получить в 2022 году
Фото Первый электронный пучок в ЦКП «СКИФ» в Кольцово планируют получить в 2022 году

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Учёные рассчитывают получить первый электронный пучок проекта СКИФ уже в 2022 году.

Первые здания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») появятся в Кольцово до конца 2022 года и начнут наполняться оборудованием. Также до конца года планируется сборка электронной пушки и части линейного ускорителя, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

С помощью этого оборудования учёные рассчитывают получить в специальном радиационно-защищённом зале Института ядерной физики СО РАН первый электронный пучок проекта СКИФ. Энергия пока будет небольшой — всего 20 МэВ, столько необходимо для тестирования. Когда СКИФ будет построен, энергия станет в 150 раз больше — 3 ГэВ.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в НГТУ и НГУ уже начали готовить кадры для ЦКП «СКИФ». будущим летом на стройплощадку центра планируют привлечь студентов.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Кольцово
наука
СКИФ
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