Пожарные спасли двух детей из вызванного газом огня в частном доме в Новосибирской области

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В одном из домов в Тогучинском районе начался пожар из-за газового баллона, с которым играли оставшиеся одни дома дети.

Утром 12 мая в дежурно-диспетчерскую службу Тогучинского района поступил сигнал от дымового пожарного извещателя из дома в селе Владимировка. Датчик сработал из жилого помещения, к которому первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через три минуты.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, известно, что в доме проживает многодетная семья: двое взрослых и дети девяти, трёх и пяти лет. 12 мая девятилетняя девочка отправилась к бабушке, а пятилетний мальчик и трёхлетняя сестра остались дома без присмотра взрослых.

«В отсутствие родителей мальчик играл с портативным газовым баллоном, в результате чего загорелись мебель и диван. Малыши испугались и убежали в другую комнату», — прокомментировал причину пожара начальник надзорной деятельности и профилактической работы по Тогучинскому району подполковник внутренней службы Константин Сивяков.

Возгорание на площади восьми квадратных метров ликвидировали за две минуты, но ранее дети успели получить незначительные ожоги: это констатировали прибывшие на место медики. Также огонь повредил мебель, находившиеся в комнате вещи, и стены.

В МЧС отметили, что гибели детей удалось избежать благодаря своевременной передаче сигнала о задымлении.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим: разводить огонь и жечь сухую траву запрещено до 15 мая.