Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области снова продлили противопожарный режим

Фото В Новосибирской области снова продлили противопожарный режим
Фото В Новосибирской области снова продлили противопожарный режим

МЧС России

Особый противопожарный режим в Новосибирской области будет действовать до 15 мая.

В Новосибирске из-за сложной ситуации с пожарами и неблагоприятной погоды до 15 мая продлили запрет на разведение огня и сжигание сухой травы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Завтра, 12 мая, в регионе начнет действовать пожароопасность 4-го класса, а в 15 районах Новосибирской области – чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Такой режим продлится в НСО до 15 мая.

При этом в четверг, 12 мая, в некоторых районах региона ожидается повышенное содержание пыли в воздухе. Ночью температура воздуха упадет до +4 °C, однако днем будет ветрено, сухо и тепло – столбики термометра поднимутся до +20...+22 °C. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Новосибирской области практически месяц. Правительство региона ввело его с 15 апреля.

Во время действия этого режима жителям Новосибирской области запрещено разводить костры и открытый огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор, проводить огнеопасные работы на открытых участках, на территории населенных пунктов и предприятий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129517
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51179
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
38224
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
33886
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33468
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
29796
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29381
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн