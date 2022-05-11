В Новосибирской области снова продлили противопожарный режим

МЧС России

Особый противопожарный режим в Новосибирской области будет действовать до 15 мая.

В Новосибирске из-за сложной ситуации с пожарами и неблагоприятной погоды до 15 мая продлили запрет на разведение огня и сжигание сухой травы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Завтра, 12 мая, в регионе начнет действовать пожароопасность 4-го класса, а в 15 районах Новосибирской области – чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Такой режим продлится в НСО до 15 мая.

При этом в четверг, 12 мая, в некоторых районах региона ожидается повышенное содержание пыли в воздухе. Ночью температура воздуха упадет до +4 °C, однако днем будет ветрено, сухо и тепло – столбики термометра поднимутся до +20...+22 °C. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Новосибирской области практически месяц. Правительство региона ввело его с 15 апреля.

Во время действия этого режима жителям Новосибирской области запрещено разводить костры и открытый огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор, проводить огнеопасные работы на открытых участках, на территории населенных пунктов и предприятий.