Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске ищут пропавшего 16-летнего подростка из Барнаула

Фото В Новосибирске ищут пропавшего 16-летнего подростка из Барнаула
Фото В Новосибирске ищут пропавшего 16-летнего подростка из Барнаула

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Пропавший в Барнауле 16-летний юноша может находиться на территории Новосибирской области.

11 мая на странице волонтёров отряда Лиза Алерт по Новосибирской области появилась ориентировка на поиск 16-летнего жителя Барнаула. Поисковики предполагают, что юноша может находиться на территории Новосибирска или региона.

Сообщается, что 5 мая 16-летний Александр Ринглер ушёл из дома в неизвестном направлении, и с этого дня его местонахождение остаётся неизвестным.

Узнать подростка можно по таким приметам: худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза, рост 175 сантиметров.

На момент пропажи юноша был одёт в красную кофту и чёрную жилётку, чёрные штаны, а также тёмно-синюю кепку.

Жителей, которым известно что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.

Как сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт», всего за апрель 2022 года в Новосибирской области пропали почти 80 человек. Из них 59 удалось найти живыми.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129954
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51545
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
42666
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34237
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
34011
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30346
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29958
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн