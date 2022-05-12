В Новосибирске ищут пропавшего 16-летнего подростка из Барнаула

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Пропавший в Барнауле 16-летний юноша может находиться на территории Новосибирской области.

11 мая на странице волонтёров отряда Лиза Алерт по Новосибирской области появилась ориентировка на поиск 16-летнего жителя Барнаула. Поисковики предполагают, что юноша может находиться на территории Новосибирска или региона.

Сообщается, что 5 мая 16-летний Александр Ринглер ушёл из дома в неизвестном направлении, и с этого дня его местонахождение остаётся неизвестным.

Узнать подростка можно по таким приметам: худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза, рост 175 сантиметров.

На момент пропажи юноша был одёт в красную кофту и чёрную жилётку, чёрные штаны, а также тёмно-синюю кепку.

Жителей, которым известно что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.

Как сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт», всего за апрель 2022 года в Новосибирской области пропали почти 80 человек. Из них 59 удалось найти живыми.