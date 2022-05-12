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В Новосибирске вода в Оби прогрелась до 10 градусов

Фото В Новосибирске вода в Оби прогрелась до 10 градусов
Фото В Новосибирске вода в Оби прогрелась до 10 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске температура воды в реке Обь достигла 10 градусов.

12 мая температура воды в реке Обь поднялась до 10 градусов. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Известно, что уровень воды в Оби на утро 12 мая достиг 132 сантиметров.

Также на сайте можно найти данные о состоянии воды и в Новосибирском водохранилище: синоптики указывают, каким значениям равна температура и средний уровень.

Тем не менее, открывать купальный сезон пока рано: для комфортного нахождения человека в воде её температура должна быть не ниже 20 градусов, а воздух прогрет до 20-25 градусов.

При этом температура воздуха в Новосибирске 12 мая поднялась до +22, а в некоторых местах региона и до +27.

Как писал Сиб.фм ранее, с 1 мая на реке Обь действует пассажирская навигация: теперь новосибирцы по воде могут добраться от Речного вокзала до посёлка «Седова Заимка», а также до СНТ «Тихие зори».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
река Обь
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