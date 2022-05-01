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В Новосибирске с 1 мая открылась пассажирская навигация по Оби

Фото В Новосибирске с 1 мая открылась пассажирская навигация по Оби
Фото В Новосибирске с 1 мая открылась пассажирская навигация по Оби

Фото предоставлено пресс-службой министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

1 мая в Новосибирске и области запустилась навигация по реке Обь.

С 1 мая в Новосибирской области начались перевозки пассажиров по маршрутам Оби. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

С этого дня действуют два социальных маршрута.

Рейс «Речной вокзал – Седова Заимка» включает в себя семь остановок, а его стоимость варьируется в зависимости от расстояния от 110 до 150 рублей. В маршрут «Речной вокзал – Тихие зори» входят две остановки, цена билета фиксирована и равна 90 рублям.

Фото В Новосибирске с 1 мая открылась пассажирская навигация по Оби 2

Также на маршрутах действуют 19 категорий льгот.

Отмечается, что все корабли обеспечены терминалами для расчёта «Единой транспортной картой».

Напомним, в ночь на 1 мая из вод Оби недалеко от деревни Кутиха спустя неделю работ достали затонувший экскаватор.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
транспорт
Обь
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