Житель Новосибирска погиб после драки с 20-летним юношей возле магазина

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35-летний мужчина скончался в больнице после драки с 20-летним жителем Железнодорожного района.

12 мая полицейские задержали 20-летнего жителя Железнодорожного района, после конфликта с которым от полученных травм умер 35-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 8 мая из медучреждения полицейским сообщили о мужчине, который поступил в отделение с травмой головы — она и стала причиной его смерти несколькими часами позже поступления.

Полицейские установили, что травмы мужчина получил недалеко от магазина на проспекте Димитрова. Записи с камер видеонаблюдения позволили определить, что 35-летний новосибирец вступил в словесный конфликт с одним из посетителей торговой точки, после чего завязалась драка.

В ходе расследования удалось найти свидетелей и очевидцев, а также установить личность второго участника конфликта: им оказался 20-летний житель Железнодорожного района, который ранее не привлекался к какой-либо ответственности.

«8 мая в ночное время фигурант на почве внезапно возникшей неприязни причинил руками и ногами телесные повреждения потерпевшему, а затем скрылся», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 мая в Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе жилого дома на Родниках.