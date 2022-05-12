Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Житель Новосибирска погиб после драки с 20-летним юношей возле магазина

Фото Житель Новосибирска погиб после драки с 20-летним юношей возле магазина
Фото Житель Новосибирска погиб после драки с 20-летним юношей возле магазина

Фото с сайта pixabay.com

35-летний мужчина скончался в больнице после драки с 20-летним жителем Железнодорожного района.

12 мая полицейские задержали 20-летнего жителя Железнодорожного района, после конфликта с которым от полученных травм умер 35-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 8 мая из медучреждения полицейским сообщили о мужчине, который поступил в отделение с травмой головы — она и стала причиной его смерти несколькими часами позже поступления.

Полицейские установили, что травмы мужчина получил недалеко от магазина на проспекте Димитрова. Записи с камер видеонаблюдения позволили определить, что 35-летний новосибирец вступил в словесный конфликт с одним из посетителей торговой точки, после чего завязалась драка.

В ходе расследования удалось найти свидетелей и очевидцев, а также установить личность второго участника конфликта: им оказался 20-летний житель Железнодорожного района, который ранее не привлекался к какой-либо ответственности.

«8 мая в ночное время фигурант на почве внезапно возникшей неприязни причинил руками и ногами телесные повреждения потерпевшему, а затем скрылся», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 мая в Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе жилого дома на Родниках.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
драка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129839
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51451
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
42292
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34154
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33877
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30219
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29816
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн