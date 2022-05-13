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общество

23-летнего погибшего на Украине военнослужащего похоронили под Новосибирском

Фото 23-летнего погибшего на Украине военнослужащего похоронили под Новосибирском
Фото 23-летнего погибшего на Украине военнослужащего похоронили под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В четверг, 12 мая, в Новосибирской области простились с 23-летним военнослужащим Дмитрием Пимшиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

В Карасукском районе Новосибирской области простились с 23-летним военным Дмитрием Пимшиным, погибших во время спецоперации на Украине.

Похороны молодого человека прошли на городском кладбище Карасука. Проститься с героем пришли представители местной администрации, в том числе глава населённого пункта. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирске" со ссылкой на муниципалитет.

Ранее стало известно о гибели на Украине ещё троих уроженцев Новосибирской области. Среди них оказался 21-летний водолаз-разведчик Руслан Сафаров, 32-летний старший лейтенант Дмитрий Фролов и 36-летний капитан Дмитрий Пак.

Прощание с 36-летним Дмитрием Паком прошло также 12 мая в Бердске.

Как ране писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о выплатах семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

В соответствии с ним материальную помощь будут будут получать не только семьи кадровых военных и сотрудников Росгвардии, но и пограничников. Размер единовременной выплаты составит 3 млн рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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