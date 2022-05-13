Глава избиркома Новосибирска Краткая заработала 3,5 миллионов рублей в 2021 году

Председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая отчиталась об имуществе и доходах в 2021 году.

Глава новосибирской избирательной комиссии Тамара Краткая заработала в 2021 году 3,5 миллиона рублей. Такие данные содержатся в декларации об имуществе и доходах, опубликованной на официальном сайте избиркома.

В собственности Тамары Краткой числится квартира площадью 64,2 квадратных метра, а также доля парковки.

Глава горизбиркома владеет автомобилем «Mitsubishi ASX20».

Отчитались о доходах в 2021 году и другие руководители избирательной комиссии. Так, заместитель председателя Андрей Голомазов заработал чуть больше 2 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 524 кв м, садовым домом, а также квартирой в 62,9 квадратов. Ездит Голомазов на «Renault Arkana».

Татьяна Гладилина, секретарь избиркома, задекларировала в 2021 году около 1,5 млн рублей дохода. В её собственности имеется квартира площадью 51,3 квадратных метра.

Напомним, ранее прокуроры Новосибирской области отчитались о доходах в 2021 году. Согласно данным деклараций, больше всего заработал Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области Илья Черкас, который получил доход в 9 303 293, 10 рубля. По уровню дохода он опередил даже регионального прокурора Якова Хорошева.