Горячую воду отключат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска до 28 мая

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В двух районах Новосибирска с 16 мая отключат горячую воду с связи с испытанием теплосетей.

Горячую воду отключат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска с 16 по 28 мая для проверки тепловых сетей. Об этом со ссылкой на СГК сообщили в мэрии областного центра.

Испытания в зоне ТЭЦ-3 будут проходить в круглосуточном режиме и начнутся в полночь 15 мая.

В зону отключения горячей воды попадают следующие сети в Ленинском и Кировском районах:

- по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко), ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Котовского (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Троллейной, ул. Киевской, ул. Новосибирской, ул. Плахотного, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Забалуева, ул. Фасадной, ул. Филатова, ул. Спортивной, ул. Титова, ул. Оборонной, ул. Волховской, на Троллейном жилмассиве, в микрорайоне «Чистая слобода», ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», Западном и Юго-Западном жилмассивах, в ЖК «Аквамарин», поселке Затон, на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной, ул. 2-й Станционной и ул. Олимпийской.

В мэрии напомнили, что горячая вода в дома новосибирцев вернется после устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

В случае возникновения нештатных ситуаций, жители могут обращаться по следующим номерам:

051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

289-25-66, 349-18-27 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей.

Напомним, ранее компания СГК опубликовала интерактивную карту отключений горячей воды, связанных с проведением гидравлических испытаний в Новосибирске.