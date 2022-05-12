СГК опубликовала интерактивную карту отключений горячей воды в Новосибирске

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Появилась интерактивная карта отключений горячей воды, связанных с проведением гидравлических испытаний в Новосибирске.

12 мая в Новосибирске стартуют гидравлические испытания. Трубопроводы начинают проверять на плотность и прочность, а также устранять дефекты.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) предупреждали, что работы будут выполняться в 13 этапов, на каждом из которых будет происходить отключение горячей воды. Для удобства горожан в СГК опубликовали интерактивную карту отключений.

Также для новосибирцев составили список улиц по контурам отключений ГВС:

12-24 мая, зона ТЭЦ-4

Улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

12-24 мая, зона ТЭЦ-5

В Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д.Ковальчук, Галущака. в Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского). в Центральном районе: ул. Н.Островского, Писарева, Кольцова, Д.Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О.Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали). Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М.Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской. в Дзержинском районе: ул. Н.Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

16-28 мая, зона ТЭЦ-3

Улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, ул. 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

24-31 мая, зона ТЭЦ-5

В Октябрьском районе: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато в Первомайском районе: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

2-13 июня, зона ТЭЦ-4

Улицы Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул.Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

3-15 июня, зона ТЭЦ-2, правый берег

Улицы: Серебренниковская, М. Горького — от Красного проспекта до Каменской, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала «Новосибирск-Главный», проспект Димитрова до пл. Кондратюка — в Центральном округе.

14-24 июня, зона ТЭЦ-2

Ленинский вывод: улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

14-25 июня, зона ТЭЦ-5

В Дзержинском районе: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.

16-24 июня, зона ТЭЦ-4

5−6 м-н — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская.

28 июня − 4 июля, зона ТЭЦ-2

Улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

5-16 июля, зона Кировской районной котельной, цех №1:

Зона Кировской районной котельной, цех №1: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж-к Матрешкин двор, Северный проезд.

23 июля, зона Кировской районной котельной Цех№2 (м-р ОбьГЭС)

40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская,

5-15 июля, зона ТЭЦ-4

Улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.

12-23 июля, зона ТЭЦ-5

В Октябрьском районе: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й,2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Стофато, Добролюбова, Б.Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а,9б,9в, Покатная, Тополевая, тер. Военного городка.

Напомним, что 12 мая без горячей воды в Новосибирске остались 1 468 домов.