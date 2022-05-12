Более 1 460 домов в Новосибирске остались без горячей воды 12 мая

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1 468 домов остались без горячей воды в Новосибирске 12 мая, свидетельствует карта отключений на портале «Мой Новосибирск».

В четверг, 12 мая, в Новосибирске стартовали гидравлические испытания трубопроводов. 1 468 домов на территории Ленинского, Калининского, Октябрьского, Дзержинского и Центрального районов остались без горячей воды, свидетельствует карта отключений на портале «Мой Новосибирск».

Все отключения плановые. Напомним, в Сибирской генерирующей компании (СГК) о них предупреждали.

Испытания теплосетей и устранение выявленных дефектов пройдут в 13 этапов: с 12 мая до 23 июля. До этой даты ГВС в городе будут отключать. Узнать о будущих отключениях также можно на интерактивной карте на «Моём Новосибирске», изменив параметры.