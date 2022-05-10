Испытания теплосетей в Новосибирске пройдут в 13 этапов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, СГК

11 мая в Новосибирске завершится отопительный сезон и начнутся испытания теплосетей, которые пройдут в 13 этапов, сообщили в СГК.

В среду, 11 мая, системы централизованного теплоснабжения в Новосибирске переведут на летний график, отопительный сезон завершится. Уже на следующий день Сибирская генерирующая компания (СГК) приступит к гидравлическим испытаниям трубопроводов, а затем — к проведению ремонтных работ.

«Испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефектов пройдут в 13 этапов: с 12 мая до 23 июля», — уточнили в СГК.

В компании также составили график отключения горячей воды на период испытаний и ремонта. Указанное количество дней, в течение которых у горожан будет отсутствовать ГВС, является максимальным. Не исключено, что сроки (хотя бы в отдельных случаях) окажутся меньше.

Напомним, документ о завершении отопительного сезона в Новосибирске 11 мая подписал мэр Анатолий Локоть. Он предупреждал, что сразу после прекращения подачи тепла начнутся гидравлические испытания.

В СГК подсчитали, что нынешний отопительный период продлился на пять дней больше предыдущего — 234 дня.