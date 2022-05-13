Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Милый друг: кот Эш стал новым финалистом фотоконкурса Сиб.фм

Фото Милый друг: кот Эш стал новым финалистом фотоконкурса Сиб.фм
Фото Милый друг: кот Эш стал новым финалистом фотоконкурса Сиб.фм

Фото: Ксения Коробова

Фотоконкурс Сиб.фм «Главный котик-2022» собирает все больше усатых участников. Сегодня был выбран еще один кандидат на звание чемпиона.

Ежегодно тысячи новосибирских кошачьих борются за любовь горожан и годовой запас корма. Каждую неделю мы будем подводить итог голосования и рассказывать о финалистах нашей фотолиги.

Финальное голосование пройдёт 30 июня 2022 года. Традиционным призом самому впечатляющему котику Новосибирска станет годовой запас корма от партнёра проекта – компании «ПроРацион», которая выпускает гипоаллергенный корм с низким аллергенным потенциалом. В линейке можно найти продукты для взрослых кошек и котят, для кошек с чувствительным пищеварением, а также для стерилизованных кошек и кастрированных котов.

На этой неделе лидером фотозабега стал кот по кличке Эш. Его нашли на улице совсем крошечным. Теперь из маленького беззащитного полосатого комочка Эш превратился в очаровательного кота. Не так давно ему исполнился 1 год, но сколько любви и нежности он излучает! Пусть история милого Эша будет напоминать нам о том, как хрупка жизнь, и как важно поддерживать друг друга в трудную минуту. А луч надежды и вера в добро помогут малышу победить в нашем большом соревновании!

Познакомиться с пушистыми участниками, которые будут соревноваться за победу в 2022 году, можно по ссылке на странице конкурса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Белоногова
журналист

0

Теги

коты
конкурсы
Главный котик Новосибирска
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

44084
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34461
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30835
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30467
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28111
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23917
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23436
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу