Милый друг: кот Эш стал новым финалистом фотоконкурса Сиб.фм

Фото: Ксения Коробова

Фотоконкурс Сиб.фм «Главный котик-2022» собирает все больше усатых участников. Сегодня был выбран еще один кандидат на звание чемпиона.

Ежегодно тысячи новосибирских кошачьих борются за любовь горожан и годовой запас корма. Каждую неделю мы будем подводить итог голосования и рассказывать о финалистах нашей фотолиги.

Финальное голосование пройдёт 30 июня 2022 года. Традиционным призом самому впечатляющему котику Новосибирска станет годовой запас корма от партнёра проекта – компании «ПроРацион», которая выпускает гипоаллергенный корм с низким аллергенным потенциалом. В линейке можно найти продукты для взрослых кошек и котят, для кошек с чувствительным пищеварением, а также для стерилизованных кошек и кастрированных котов.

На этой неделе лидером фотозабега стал кот по кличке Эш. Его нашли на улице совсем крошечным. Теперь из маленького беззащитного полосатого комочка Эш превратился в очаровательного кота. Не так давно ему исполнился 1 год, но сколько любви и нежности он излучает! Пусть история милого Эша будет напоминать нам о том, как хрупка жизнь, и как важно поддерживать друг друга в трудную минуту. А луч надежды и вера в добро помогут малышу победить в нашем большом соревновании!

Познакомиться с пушистыми участниками, которые будут соревноваться за победу в 2022 году, можно по ссылке на странице конкурса.