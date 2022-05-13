Мощный грозовой циклон из Казахстана обрушится на Сибирь после выходных

Фото: pixabay.com, Ventusky.com

16 мая из Казахстана до Сибири дойдёт мощный циклон с дождями и грозами, свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

По данным сервиса Ventusky, 16 мая, на территорию Сибири обрушится мощный циклон, который принесёт дожди и грозы. В настоящее время он постепенно движется в сторону Омской области из Казахстана.

Согласно прогнозу, днём в понедельник грозы разной мощности — от 100 до 600 Дж/кг — ожидаются практически на всей территории региона. В столице, Омске, прогнозируется гроза в 500 Дж/кг.

Неблагоприятная погода продержится до вечера. Кроме того, температура воздуха после жарких выходных опустится до +16 градусов.

В Новосибирской области осадки ожидаются только во второй декаде мая, рассказала Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра 13 мая Анна Лапчик.

Также она отметила, что начало месяца стало рекордно засушливым за всю историю метеонаблюдений.