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Мощный грозовой циклон из Казахстана обрушится на Сибирь после выходных

Фото Мощный грозовой циклон из Казахстана обрушится на Сибирь после выходных
Фото Мощный грозовой циклон из Казахстана обрушится на Сибирь после выходных

Фото: pixabay.com, Ventusky.com

16 мая из Казахстана до Сибири дойдёт мощный циклон с дождями и грозами, свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

По данным сервиса Ventusky, 16 мая, на территорию Сибири обрушится мощный циклон, который принесёт дожди и грозы. В настоящее время он постепенно движется в сторону Омской области из Казахстана.

Согласно прогнозу, днём в понедельник грозы разной мощности — от 100 до 600 Дж/кг — ожидаются практически на всей территории региона. В столице, Омске, прогнозируется гроза в 500 Дж/кг.

Фото Мощный грозовой циклон из Казахстана обрушится на Сибирь после выходных 2

Неблагоприятная погода продержится до вечера. Кроме того, температура воздуха после жарких выходных опустится до +16 градусов.

В Новосибирской области осадки ожидаются только во второй декаде мая, рассказала Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра 13 мая Анна Лапчик.

Также она отметила, что начало месяца стало рекордно засушливым за всю историю метеонаблюдений.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Омская область
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