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Начало мая в Новосибирской области стало рекордно засушливым за всю историю наблюдений

Фото Начало мая в Новосибирской области стало рекордно засушливым за всю историю наблюдений
Фото Начало мая в Новосибирской области стало рекордно засушливым за всю историю наблюдений

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В первой декаде мая в Новосибирской области выпало минимальное количество осадков за всю историю наблюдений, рассказала Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Начало мая в Новосибирской области в 2022 году оказалось рекордно засушливым. На многих метеостанциях осадков не зафиксировали вовсе, рассказала Сиб.фм начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

«За первую декаду мая осадков выпало рекордно малое количество за всю историю наблюдений на 21 метеостанции. То есть их либо не было вообще, либо выпало около 0,1 миллиметра», — пояснила она.

Осадки ожидаются в отдельные дни второй декады. Температура прогнозируется на 1-3 градуса выше нормы, хотя изначально май в этом году ожидался более холодным, чем в предыдущем, добавила начальник Западно-Сибирского гидрометцентра.

Напомним, что в Гидрометцентре России недавно подробно объяснили, почему в прогнозах погоды возникают неточности. Одна из причин — несовершенство методов и моделей прогнозирования.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
май
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