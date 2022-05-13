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Мужчины в Новосибирске назвали 7 самых раздражающих элементов женского гардероба

Фото Мужчины в Новосибирске назвали 7 самых раздражающих элементов женского гардероба
Фото Мужчины в Новосибирске назвали 7 самых раздражающих элементов женского гардероба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские мужчины рассказали, что больше всего раздражает их в женском гардеробе. В антирейтинге оказались вещи кричащих цветов и из искусственного меха.

«МК в Новосибирске» поинтересовался у местных мужчин, что больше всего им не нравится в женщинах, а именно в их гардеробе. Оказалось, что многие не любят одежду кричащих цветов.

«Ощущение, будто оказался в рекламе Skittles», — признался один из мужчин.

«На солнце возникает ощущение, словно они радиоактивные: светятся так, что глаза режет»,— поделился другой.

Также новосибирцам не по душе леопардовый принт и вещи из искусственного меха, отсылающие к зоопарку, высокие носки или гетры в комбинации с кроссовками и чересчур обтягивающие вещи.

Вошли в антирейтинг и излишне откровенные предметы гардероба и вещи в стиле «пацанка».

Как выяснилось, не приветствуют мужчины в Новосибирске женщин с пирсингом, «километровыми» и покрытыми чёрным лаком ногтями, плотным макияжем, яркими волосами и накаченными губами.

Фото Мужчины в Новосибирске назвали 7 самых раздражающих элементов женского гардероба 2

Напомним, ранее Сиб.фм писал, какие подарки к 23 Февраля мужчины считают самыми неудачными. Топ-10 нежеланных презентов можно найти по ссылке.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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