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общество

Неизвестные напали на военкомат в Омске с коктейлями Молотова

Фото Неизвестные напали на военкомат в Омске с коктейлями Молотова
Фото Неизвестные напали на военкомат в Омске с коктейлями Молотова

Фото pixabey

Неизвестные бросили бутылки с зажигательными смесями в здание военкомата в центре Омска.

Инцидент произошел ночью 13 мая. Неизвестные попытались поджечь военкомат Центрального округа на улице Пушкина в Омске, бросив в здание несколько бутылок с «коктейлями Молотова».

В результате нападения в здании оказались выбиты два окна, видны следы горения. Как пишет портал Om1, сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Однако официальных комментариев правоохранительные структуры региона не дают.

К слову, в последнее время такие случаи в России – не редкость. Недавно поджечь военкомат попытались подростки в Череповце, но их подвели сила и меткость. Задержанные признались, что за нападение на военкомат им обещали заплатить 30 тысяч рублей. Однако вместо заработка подросткам грозит уголовное наказание.

Ранее Сиб.фм писал, что директора котельной в Новосибирске оштрафовали на 93 000 рублей за вандализм на крыльце мэрии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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