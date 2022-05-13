Неизвестные напали на военкомат в Омске с коктейлями Молотова

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Неизвестные бросили бутылки с зажигательными смесями в здание военкомата в центре Омска.

Инцидент произошел ночью 13 мая. Неизвестные попытались поджечь военкомат Центрального округа на улице Пушкина в Омске, бросив в здание несколько бутылок с «коктейлями Молотова».

В результате нападения в здании оказались выбиты два окна, видны следы горения. Как пишет портал Om1, сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Однако официальных комментариев правоохранительные структуры региона не дают.

К слову, в последнее время такие случаи в России – не редкость. Недавно поджечь военкомат попытались подростки в Череповце, но их подвели сила и меткость. Задержанные признались, что за нападение на военкомат им обещали заплатить 30 тысяч рублей. Однако вместо заработка подросткам грозит уголовное наказание.

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