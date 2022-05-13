Новосибирск не получил подтверждения разрыва побратимских отношений с Харьковом

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Власти Новосибирска не приняли решение насчёт побратимских отношений с Харьковом, поскольку не получили официального подтверждения об их разрыве. Об этом 13 мая заявил мэр Анатолий Локоть.

13 мая глава Новосибирска Анатолий Локоть в ходе «Часа с мэром» ответил на вопрос, планируют ли в городе разрывать побратимские отношения с Харьковом.

«Я, как мэр, не имею никаких официальных заявлений на этот счёт, комментировать какие-то публикации в СМИ, на мой взгляд, было бы неправильно. Будет официальное обращение, тогда будем принимать решение, как-то реагировать. Пока реагировать не на что», — сказал он.

Напомним, 11 мая в пресс-службе Харькова сообщили, что местные власти решили в одностороннем порядке разорвать отношения с Новосибирском и другими российскими городами побратимами на фоне ситуации на Украине. Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане не хотят иметь связей с людьми, которые «убивают украинцев».

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что специальная операция на Украине проводится исключительно с целью денацификации и демилитаризации. Локоть, в свою очередь, призвал харьковчан не слушать пропаганду и помнить, что в РФ хотят мира.