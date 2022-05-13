Новосибирское ГУ МВД проверяет жалобу жён полицейских на оскорбления

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области проводится проверка жалобы жён полицейских, которые сообщили об оскорблениях их мужей со стороны начальника отдела участковых Евгения Юнусова.

В Новосибирской области ГУ МВД начало проверку сообщения о якобы некорректном поведении руководителя отдела полиции Куйбышеского района после жалобы жён сотрудников на оскорбления и унижения.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о якобы некорректном поведении руководителя одного из отделов полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сообщили Сиб.фм в правоохранительном ведомстве.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети ВКонтакте появилась запись, адресованная главе ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову. В ней женщины, чьи мужья служат в полиции Куйбышевского района, пожаловались на начальника отдела участковых Евгения Юнусова. По словам авторов текста, руководитель подразделения оскорбляет подчинённых и загружает их работой сверх графика.

«Он не умеет разговаривать с личным составом, да и с гражданами тоже, сразу же переходит на дикий ор и оскорбления, называя своих подчинённых «деревянными» «дебилами и дебилками», «шестивальтовыми» «идиотами», — говорится в публикации.

Также авторы обращения рассказали о некорректном поведении начальника в отношении женщин-сотрудниц.

Напомним, 18 марта в Заельцовском суде Новосибирска стартовал процесс по делу 29-летней Александры Черемисиной, экс-сотрудницы главного управления МВД по Новосибирской области. Она обвиняется в хранении крупной партии наркотиков.