Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Новосибирское ГУ МВД проверяет жалобу жён полицейских на оскорбления

Фото Новосибирское ГУ МВД проверяет жалобу жён полицейских на оскорбления
Фото Новосибирское ГУ МВД проверяет жалобу жён полицейских на оскорбления

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области проводится проверка жалобы жён полицейских, которые сообщили об оскорблениях их мужей со стороны начальника отдела участковых Евгения Юнусова.

В Новосибирской области ГУ МВД начало проверку сообщения о якобы некорректном поведении руководителя отдела полиции Куйбышеского района после жалобы жён сотрудников на оскорбления и унижения.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о якобы некорректном поведении руководителя одного из отделов полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сообщили Сиб.фм в правоохранительном ведомстве.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети ВКонтакте появилась запись, адресованная главе ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову. В ней женщины, чьи мужья служат в полиции Куйбышевского района, пожаловались на начальника отдела участковых Евгения Юнусова. По словам авторов текста, руководитель подразделения оскорбляет подчинённых и загружает их работой сверх графика.

«Он не умеет разговаривать с личным составом, да и с гражданами тоже, сразу же переходит на дикий ор и оскорбления, называя своих подчинённых «деревянными» «дебилами и дебилками», «шестивальтовыми» «идиотами», — говорится в публикации.

Также авторы обращения рассказали о некорректном поведении начальника в отношении женщин-сотрудниц.

Напомним, 18 марта в Заельцовском суде Новосибирска стартовал процесс по делу 29-летней Александры Черемисиной, экс-сотрудницы главного управления МВД по Новосибирской области. Она обвиняется в хранении крупной партии наркотиков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42920
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34247
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30611
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30227
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28057
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23357
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23331
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу