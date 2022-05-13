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«Она показала матрасик»: омбудсмен рассказала о претензиях депутата горсовета Каверзиной к спецприёмнику в Новосибирске

Фото «Она показала матрасик»: омбудсмен рассказала о претензиях депутата горсовета Каверзиной к спецприёмнику в Новосибирске
Фото «Она показала матрасик»: омбудсмен рассказала о претензиях депутата горсовета Каверзиной к спецприёмнику в Новосибирске

Фото pixabay.com

После жалоб депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной условия содержания в спецприёмнике на улице Писарева проверила уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.

Светлана Каверзина была арестована на семь суток за организацию несогласованного публичного мероприятия. Отбывать наказание ей нужно в спецприёмнике, расположенном по адресу улица Писарева, 64/1.

Оказавшись взаперти, Светлана Каверзина решила изучить условия пребывания в исправительном учреждении и заявила, что нашла массу нарушений. Проверить всю эту информацию в спецприёмник отправилась уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева. Она рассказала лично корреспонденту Сиб.фм в чем действительно была Каверзина.

«Я встретилась с Каверзиной и первый вопрос ,который я ей задала, был про питание. Я спросила, что ей не понравилось, она сказала: «я вообще не ела». Я спросила: «а как вы тогда сказали, что пища плохая?» Она ответила, что ей об этом рассказали девочки, — говорит Нина Шалабаева.

– Я прошла в пищеблок, посмотрела: борщ наваристый. Я побеседовала с 13-тью содержащимися там гражданами – спросила их мнение про пищу. Они сказали у нас вопросов нет, всё очень вкусно».

Один мужчина рассказал омбудсмену, что он даже дома не ел такую вкусную гречневую кашу. Также Светлана Каверзина пожаловалась на тонкий матрас.

«Вы же понимаете, что там прожарочный шкаф, и после каждого человека матрас надо обрабатывать, поэтому они тонкие. И надо понимать, что это не пионерлагерь», — заметила омбудсмен.

Также Светлана Каверзина жаловалась на холод в камере, но к моменту прибытия уполномоченного по делам человека депутата переселили в другое помещение, где было тепло. Других нарушений не выявлено: парламентарий хорошо питается из передачек и много читает.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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