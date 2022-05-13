Пляж «Наутилус» в Новосибирске не откроется в 2022 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске пляж «Наутилус» не откроется к купальному сезону 2022 года.

Пляж «Наутилус» на левом берегу Новосибирска не будет работать этим летом из-за строительства ЛДС и станции метро «Спортивная». Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Один из любимых пляжей жителей Новосибирска – «Наутилус» на левобережье – в этом купальном сезоне будет закрыт для отдыхающих. Все дело в возведении новой ледовой арены и станции метро «Спортивная».

Мэр Анатолий Локоть отметил, что это было бы странно – открывать пляж, когда на нем функционирует строительная площадка.

А вот другие городские пляжи готовятся к открытию. Сейчас надзорные органы проверяют состояние воды в водоемах. Даты открытия пляжей в Новосибирске летом 2022 года станут известны после проведения всех необходимых проверок.

Напомним, о закрытии пляжа «Наутилус» городские власти объявили осенью 2019 года. Весной 2020 года там развернули стройплощадку, а место отдыха огородили забором.

Ранее Сиб.фм писал, что рейтинг пляжей Новосибирска составил путешественник Артур Галушкин.