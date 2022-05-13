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«Показывал что-то»: жительница Новосибирска заметила эксгибициониста у фонтана

Фото «Показывал что-то»: жительница Новосибирска заметила эксгибициониста у фонтана
Фото «Показывал что-то»: жительница Новосибирска заметила эксгибициониста у фонтана

Фото из публикации на «АСТ-54» в "ВКонтакте"

Одна из гуляющих возле фонтана на ГПНТБ в Новосибирске обратила внимание на подозрительного мужчину, который ходит в пятницу, 13 мая, неподалёку от детей и делает странные телодвижения.

Фонтан на площади Пименова в Новосибирске собирает детвору со всей окрестности. Часть местных жителей уже возмутились видом купающихся в струях школьников на майские праздники. Некоторые даже предложили налить в воду химию, чтобы в чаше фонтана было безлюдно.

Однако сегодня, в пятницу, 13 мая, очевидцы заметили около воды странного мужчину в чёрной ветровке. Как рассказывают очевидцы, незнакомец подходил к семилетним-восьмилетним мальчикам.

«Он какой-то странный, весь зализанный, в смазке какой-то. Подходил к мальчикам и что-то показывал. Дети потом все разбежались в разные стороны,

- рассказала гулявшая на ГПНТБ с ребёнком в коляске мама по имени Евгения. – А вдруг это педофил? Сейчас возможны самые разные отклонения. А вдруг дети ничего не расскажут дома, и он опять появится завтра здесь же».

Евгения говорит, что не успела сфотографировать мужчину, на вид ему лет 40, волосы светлый, телосложение – спортивное. Мама двух детей сейчас думает, нужно ли обращаться в полицию, ведь она стала случайной свидетельницей, а детей не знает.

Напомним, некоторых эксгибиционистов оперативные службы разыскивают годами. Например, на улице Даргомыжского неизвестный мужчина напугал двух школьниц ещё осенью прошлого года. Уголовное дело возбудили по факту, но извращенца так ещё и не нашли.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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